Коронавирус

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Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере". Он отметил, что те сотрудники, которые на время остались без работы, будут трудоустроены в другие торговые сети.
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с чего всё началось

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.
Коммерсантъвчера в 13:42

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«Спортмастер» закрыл магазины в России до 1 мая из-за коронавируса

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В ФНПР заявили об анонимных жалобах работников

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«Коммерсант»: «Спортмастер» закрывает все свои магазины

URA.Ruвчера в 15:10

«Спортмастер» предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников

Дождьвчера в 16:17

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Znak.comвчера в 15:19

СМИ: «Спортмастер» решил уволить сотрудников на время карантина

Телеканал 360°вчера в 16:46

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Коммерсантъвчера в 13:42
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Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25c. Ослаблены Snapfire и Wraith King

Valve выпустила обновление 7.25c для Dota 2. В игре были ослаблены некоторые герои и снижена регенерация здоровья от предметов, а также введены общие изменения.
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У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

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Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля

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Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
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Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
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Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов

Испытания показали, что ивермектин в течение 24 часов уничтожает 93% вирусной РНК COVID-19 в клеточной культуре, а через 48 часов коронавирус истребляется практические полностью - на 99,8%.
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Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Экономика

Делягин усомнился в адекватности министра финансов РФ Антона Силуанова

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве».
REGNUM 03:21
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Происшествия

В Ростовской области коронавирус подтвержден у 17 жителей

Дополнительная диагностика в ростовском референс-центре подтвердила коронавирус у 8 находившихся под наблюдением врачей пациентов с предварительно положительным тестом.
Правительство Ростовской области 03:38
Происшествия

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ru вчера в 19:50
Экономика

Власти Коми срочно закупают 70 аппаратов ИВЛ для помощи больным с коронавирусом

Правительство Республики Коми намерено срочно закупить на этой неделе 70 из необходимых 144 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения больных, зараженных коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:06
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулок

Отмечается, что мыть руки следует не менее 20 секунд под тёплой водой с мылом. Также нужно умыть лицо и глаза.
REGNUM 03:21
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Экономика

В России выросло число банкротств граждан

Число банкротств граждан в январе - марте текущего года составило 22,4 тыс. случаев, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные единые федерального реестра «Федресурс».
Rambler News Service 03:50
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой

РИА Новости / Михаил Климентьев Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу из-за конфликта со знакомой.
РЕН ТВ 06:18
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Известия вчера в 22:14
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Общество

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
РБК 02:15
Экономика

В Китае оживились продажи жилья

По данным консалтинговой компании Capital Economics, которая отслеживает количество продаж недвижимости в 30 крупных городах материкового Китая, за первые 17 дней марта текущего года было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи по сравнению с 4,58 тыс. за тот же период в феврале.
Коммерсантъ 05:29
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Бывшая супруга певца Александра Малинина Инна Курочкина ушла из жизни несколько месяцев назад.
Пятый канал 02:10
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Гаджеты

Роскачество составило новый рейтинг самых безопасных смартфонов

Очередная проверка качества была проведена специалистами организации Роскачество.
RuNews24.ru 06:35
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
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Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

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