Коронавирус
РИА НовостиВсе магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере". Он отметил, что те сотрудники, которые на время остались без работы, будут трудоустроены в другие торговые сети.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.Коммерсантъвчера в 13:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
В Минпромторге заявили, что Россия обеспечена продуктами на два месяца
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Наука
Метаанализ насчитал 10,6 процента левшей
В среднем по всем рассмотренным исследованиям (почти 2,4 миллиона участников) левшей оказалось 10,6 процента, хотя этот показатель, в зависимости от работы, варьировался от 9,3 до 18,1 процента.
Финансы
Минфин поддержал увеличение страхового возмещения по вкладам до 10 млн руб. в ряде случаев
Минфин РФ поддержал законопроект об увеличении суммы страхового покрытия по вкладам населения до 10 млн рублей (с 1,4 млн рублей) в сложных жизненных ситуациях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании кабмина с фракцией партии "Справедливая Россия" в Госдуме.
Происшествия
Более двух тысяч липчан нарушили режим самоизоляции
Более двух тысяч липчан проигнорировали главное правило режима самоизоляции — оставаться дома. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ
Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Происшествия
СКР назвал версии взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево
Следствие рассмотрит все версии взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево, сообщила ТАСС представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Путешествия
Турецкие отельеры ожидают, что россияне приедут к ним первыми
Отельеры рассказали о предстоящем сезоне в Турции и назвали страны, граждане которых первыми вернутся на турецкие курорты.
Происшествия
Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой
Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы
Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Политика
Датские журналисты заявили о готовности России и Китая к миру без США
Журналист Berlingske указывает на стремление стран Запада сохранить старый миропорядок, в то время как Москва и Пекин готовы оспорить статус Соединенных Штатов как мирового гегемона.
Политика
ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования
Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Происшествия
В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса
Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
Кино
Квентин Тарантино мечтал экранизировать комикс Marvel
Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино признался, что однажды мечтал экранизировать комикс Marvel, посвященный Люку Кейджу, но его друзья помешали осуществить этот замысел.
Религия
Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи
Политика
Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение памятников
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников.
Общество
Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж
По словам Пономаренко, реализация пессимистического сценария может привести к тому, что Шереметьево будет вынуждено частично сократить персонал.
Футбол
США обвинили ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции США обвинило чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) в получении взятки за проведение чемпионата мира 2018 года в России.
Экономика
Сто богатейших людей мира потеряли $408 млрд за два месяца
Пекин, 7 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Состояние ста богатейших людей мира на фоне пандемии коронавируса уменьшилось на $408 млрд за февраль и март.
Здоровье
В Покровской больнице выявили шесть случаев коронавируса
В Покровской больнице коронавирусной инфекцией заболели шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по сокращению добычи нефти
Как сообщают РИА Новости, конкретных договоренностей между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет.