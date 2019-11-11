Происшествия

REGNUMREGNUMВсе материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы. Об этом 11 ноября заявил следователь на заседании в Басманном районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сам Голунов принял участие в заседании.
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 «МБХ медиа», на заседании адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин просил истребовать материалы проверки в отношении полицейских, которые задерживали Голунова.
Медиазона05:58

Подробнее о событии

Голунов заявил о необходимости общественного расследования из-за засекреченности его дела

Интерфакс09:43

Следствие засекретило материалы дела о наркотиках, по которому обвиняемым был Голунов

ТАСС06:32

Дело Ивана Голунова полностью засекречено

Эхо Москвы09:03

Следствие засекретило материалы по делу Голунова

РИА Новости06:28

Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили

Газета.Ru06:18

Все материалы дела Голунова засекретили

Коммерсантъ06:27

Иван Голунов появился в суде в бронежилете и с охраной

Московский Комсомолец06:30
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Общество

В Челябинске подал в отставку вице-мэр

Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников подал в отставку.
Rambler News Service 04:22
Происшествия

Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки

Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Гаджеты

AliExpress начал грандиозную распродажу

Как сообщает ToDay News Ufa, распродажа на AliExpress стартует сегодня, 11 ноября, в 11:00.
ToDay News Ufa 02:40
Политика

Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Политика

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке.
Коммерсантъ 02:47
Политика

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Теннис

Тим обыграл Федерера в матче Итогового турнира АТР

Австриец Доминик Тим победил швейцарца Роджера Федерера в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
ТАСС Спорт вчера в 17:33
Экономика

Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO

Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии.
Ведомости вчера в 05:01
Общество

Минздрав назвал Дальний Восток самым пьющим регионом России

В десятку самых пьющих стран, по версии Организации экономического развития сотрудничества «Здоровье вкратце», вошли Литва (12,3 л), Австрия (11,8 л) и Франция (11,7 л). Всемирная организация здравоохранения считает самыми пьющими странами Литву, Чехию и Германию.
Коммерсантъ 05:06
Общество

Путин поддержал распространение налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
Парламентская газета 04:08
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 09 ноября в 00:38
Гаджеты

Sony прекращает выпуск смартфонов

Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Актуальные Новости 03:30
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Экономика

По распоряжению Путина «Ленфильм» вытащат из долговой ямы

По данным издания, в Кремле прошло специальное совещание, на котором решали судьбу киностудии, в котором принимали участие глава ВТБ Андрей Костин, министр культуры Владимир Мединский, директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук, а также советник президента Владимир Толстой и помощник Путина Андрей Белоусов.
Агентство Телеграф 09:39
Политика

Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум

«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
РБК 07:48
Футбол

Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити

Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Общество

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Lenta.ru 05:42
Футбол

Наиль Умяров — о молодежной сборной, «Спартаке» и Тедеско

Все приезжают с горящими глазами, все хотят побеждать. Атмосфера позитивная, недооценки точно не случится.
Спорт-Экспресс 08:20
Происшествия

Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Интерфакс 05:26
Экономика

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.
Российская газета 00:10
Общество

Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании

Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.
Коммерсантъ 09:09
Армия и оружие

В ДНР приняли документ об ответе на ввод украинской полиции в Донбасс

Члены парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли документ, который предусматривает симметричный ответ в случае ввода подразделений полиции Украины на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе.
Московский Комсомолец 08:45
Общество

Власти Москвы задумались о расширении зоны платной парковки

В мэрии Москвы задумались над новым расширением зон платной парковки в столице.
РБК 05:48
Общество

Сократилась доля украинцев, положительно оценивающих ситуацию в стране

В октябре 2019 года 45% опрошенных положительно оценивали изменения, сообщает «Интерфакс-Украина».
News.ru 09:39
Происшествия

Пропавших в Новосибирской области охотников нашли мертвыми

RuNews24.ru вчера в 16:52
Политика

Песков рассказал, как Путин поддерживает свое здоровье

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как еще российский лидер поддерживает свое здоровье, в том числе при поездках в другие страны.
ПолитРоссия 06:46
Политика

Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

Политика Сегодня 09:58
Общество

Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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