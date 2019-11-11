с чего всё началось

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы. Об этом 11 ноября заявил следователь на заседании в Басманном районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сам Голунов принял участие в заседании.

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

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