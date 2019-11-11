Происшествия
REGNUMВсе материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы. Об этом 11 ноября заявил следователь на заседании в Басманном районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сам Голунов принял участие в заседании.
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с чего всё началось
Как уточняет «МБХ медиа», на заседании адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин просил истребовать материалы проверки в отношении полицейских, которые задерживали Голунова.Медиазона05:58
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Общество
В Челябинске подал в отставку вице-мэр
Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников подал в отставку.
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Гаджеты
AliExpress начал грандиозную распродажу
Как сообщает ToDay News Ufa, распродажа на AliExpress стартует сегодня, 11 ноября, в 11:00.
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке.
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче Итогового турнира АТР
Австриец Доминик Тим победил швейцарца Роджера Федерера в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
Экономика
Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии.
Общество
Минздрав назвал Дальний Восток самым пьющим регионом России
В десятку самых пьющих стран, по версии Организации экономического развития сотрудничества «Здоровье вкратце», вошли Литва (12,3 л), Австрия (11,8 л) и Франция (11,7 л). Всемирная организация здравоохранения считает самыми пьющими странами Литву, Чехию и Германию.
Общество
Путин поддержал распространение налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Гаджеты
Sony прекращает выпуск смартфонов
Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Экономика
По распоряжению Путина «Ленфильм» вытащат из долговой ямы
По данным издания, в Кремле прошло специальное совещание, на котором решали судьбу киностудии, в котором принимали участие глава ВТБ Андрей Костин, министр культуры Владимир Мединский, директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук, а также советник президента Владимир Толстой и помощник Путина Андрей Белоусов.
Политика
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Футбол
Наиль Умяров — о молодежной сборной, «Спартаке» и Тедеско
Все приезжают с горящими глазами, все хотят побеждать. Атмосфера позитивная, недооценки точно не случится.
Экономика
Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.
Общество
Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании
Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.
Армия и оружие
В ДНР приняли документ об ответе на ввод украинской полиции в Донбасс
Члены парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли документ, который предусматривает симметричный ответ в случае ввода подразделений полиции Украины на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе.
Общество
Власти Москвы задумались о расширении зоны платной парковки
В мэрии Москвы задумались над новым расширением зон платной парковки в столице.
Общество
Сократилась доля украинцев, положительно оценивающих ситуацию в стране
В октябре 2019 года 45% опрошенных положительно оценивали изменения, сообщает «Интерфакс-Украина».
Происшествия
Пропавших в Новосибирской области охотников нашли мертвыми
Политика
Песков рассказал, как Путин поддерживает свое здоровье
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как еще российский лидер поддерживает свое здоровье, в том числе при поездках в другие страны.
Политика
Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.