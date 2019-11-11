Происшествия
REGNUMВсе материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы. Об этом 11 ноября заявил следователь на заседании в Басманном районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сам Голунов принял участие в заседании.
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с чего всё началось
Как уточняет «МБХ медиа», на заседании адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин просил истребовать материалы проверки в отношении полицейских, которые задерживали Голунова.Медиазона05:58
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Происшествия
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В понедельник, 11 ноября, в Санкт-Петербурге водолазы обнаружили белый мешок, в котором могут находиться части тела убитой студентки СПБГУ.
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