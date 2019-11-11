Происшествия

REGNUMREGNUMВсе материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы. Об этом 11 ноября заявил следователь на заседании в Басманном районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сам Голунов принял участие в заседании.
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 «МБХ медиа», на заседании адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин просил истребовать материалы проверки в отношении полицейских, которые задерживали Голунова.
Медиазона05:58

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Следствие засекретило материалы дела о наркотиках, по которому обвиняемым был Голунов

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Газета.Ru06:18

Все материалы дела Голунова засекретили

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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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