Происшествия

REGNUMREGNUMВсе материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы. Об этом 11 ноября заявил следователь на заседании в Басманном районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сам Голунов принял участие в заседании.
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с чего всё началось
По словам адвоката журналиста Сергея Бадамшина, которые приводит
 «МБХ-медиа», «засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин».
РБК06:56

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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

Газета.Ru12:03

Следствие по делу Голунова продлили до февраля

ТАСС10:41

Иван Голунов появился в суде в бронежилете и с охраной

Московский Комсомолец06:30

Голунов заявил о необходимости общественного расследования из-за засекреченности его дела

Интерфакс09:43

Следствие засекретило материалы по делу Голунова

РИА Новости06:28

Голунов предложил начать «общественное расследование» своего дела

Коммерсантъ10:17

СК засекретил уголовное дело, фигурантом которого был журналист Иван Голунов

Эхо Москвы10:07
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия

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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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