с чего всё началось

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы. Об этом 11 ноября заявил следователь на заседании в Басманном районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сам Голунов принял участие в заседании.

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

Здоровье В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.

Гаджеты Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.

Политика Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.

Политика AP: Украина заключила невыгодный нефтяной контракт с компанией из США после встречи Зеленского с американским министром Компания бизнесменов Майкла Блейзера и Алекса Кранберга, близких к министру энергетики США Рику Перри, заключила крупную сделку по разведке нефти и газа с Украиной благодаря связям Перри с президентом страны Владимиром Зеленским.

Культура Новая серия «Рика и Морти» выйдет 10 ноября Первые эпизодов будут транслироваться с 10 ноября по 8 декабря, а вторая половина сезона увидит свет в следующем году.

Технологии WhatsApp начал блокировать пользователей Как сообщает ToDay News Ufa, жаловаться начали сами пользователи WhatsApp.

Происшествия После убийства аспирантки появилась петиция против руководства СПбГУ Активисты создали петицию против руководства СПбГУ после убийства 24-летней выпускницы вуза Анастасии Ещенко.

Экономика Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2 В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.

Общество Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.

Политика Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими» Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».

Политика Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Общество Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью Молодую маму Полину Хлынову попросили покинуть зал Третьяковской галереи, когда она попыталась покормить грудью своего сына-младенца.

Политика Лукашенко стал любимым иностранным лидером украинцев Президент Белорусси Александр Лукашенко стал самым любимым иностранным лидером, которому симпатизируют украинцы.

Футбол Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака» Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, а также его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки пригласили на дружеский обед весь персонал спартаковской команды — от врачей, массажистов, администраторов до водителя автобуса.

Общество В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам заключения Российская предпринимательница Мария Лазарева приговорена уголовным судом Кувейта к 15 годам лишения свободы.

Шоу-бизнес Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7% Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Технологии В США начали продавать водку из воздуха и воды В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.

Общество Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Украина заявила о готовности «самостоятельно защититься от России» Загороднюк не стал уточнять, зачем России нападать на Украину. Он добавил, что Киев продолжает активно работать с НАТО.