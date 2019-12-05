Финансы

РИА НовостиРИА НовостиВсе мировые валюты обвалились по отношению к гривне

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Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года. Одновременно с долларом подешевели и другие мировые валюты. Евро 3 декабря стоил 26,408 гривны.
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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

РИА Новости05 декабря в 00:00

Доллар просел в цене

Экспресс газета03 декабря в 22:30

Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 5 декабря повысился на 0.05%

АК&М05 декабря в 02:19
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Происшествия

В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

Обстоятельства происшествия выясняются.
РИА Новости вчера в 23:42
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском вчера в 05:14
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru вчера в 14:05
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения

С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Avia.pro вчера в 22:13
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Политика

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Инфорос вчера в 13:24
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
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Теорию относительности Эйнштейна опроверг автомеханик из России

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Политика

Саммит «нормандской четверки» продлится три часа

В Берлине выразили надежду, что результатом первого за три года нормандского саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов", подчеркнула Деммер.
Утро.ru вчера в 08:23
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Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

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Музыка

Яндекс назвал самые популярные песни 2019 года

Стриминговый сервис Яндекс.Музыка, с помощью которого пользователи слушают песни и подкасты, тоже не остался в стороне и решил представить свой топ уходящего года, а также выбрать самый популярный альбом, песню и исполнителя.
Uznayvse.ru вчера в 12:49
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
РБК вчера в 21:37
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
РБК вчера в 18:33
Политика

Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках

В Совфеде раскритиковали Минэнерго за задержку проекта по установке в домах "умных" счетчиков.
Газета.Ru вчера в 12:12
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Политика

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество

Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сбербанка, звонки под видом службы безопасности банка – самый популярный вид кибермошенничества.
Инфорос вчера в 03:04
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 04 декабря в 05:31
Политика

Число пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР увеличат

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов России для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик увеличат в декабре в Ростовской области до восьми.
RT на русском вчера в 23:32
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Наука

Ученые выяснили: раковые клетки не переносят микрогравитации

Исследователи поместили в миниатюрную центрифугу, воссоздающую эффект микрогравитации, раковые клетки яичников, молочных желез, носа и легких.
Портал Поиск 05 декабря в 09:24
Армия и оружие

В ЛНР заявили о наращивании украинскими силовиками сил в Донбассе

РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС вчера в 11:26
Музыка

Максим Фадеев показал новых артистов обновленного лейбла

Известьный продюссер Максим Фадеев продемонстрировал новых артистов, подписанных на обновленный лейбл MALFA.
Piter.tv вчера в 14:36
Общество

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
Коммерсантъ 00:16
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Газета.Ru вчера в 05:31
Энергетика

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Ведомости 04 декабря в 13:50
Футбол

ЦСКА поборется за топ-3 в игре с «Краснодаром»

Команды уже встречались друг с другом в начале сезона, в Москве хозяева оказались сильнее (3:2). Москвичам, потерявшим шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы, представилась возможность полностью сконцентрировать свои силы на российском чемпионате, а в случае сегодняшней победы можно со спокойной душой отправляться в Испанию на матч с «Эспаньолом», а потом — на зимний перерыв.
Нева Спорт вчера в 19:00
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия

Под Омском обнаружили озеро крови

Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.
Российская газета вчера в 10:45
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