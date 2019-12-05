Финансы
РИА НовостиВсе мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года. Одновременно с долларом подешевели и другие мировые валюты. Евро 3 декабря стоил 26,408 гривны.
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В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
Обстоятельства происшествия выясняются.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
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С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
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Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
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Теорию относительности Эйнштейна опроверг автомеханик из России
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Яндекс назвал самые популярные песни 2019 года
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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
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Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
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Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
В Совфеде раскритиковали Минэнерго за задержку проекта по установке в домах "умных" счетчиков.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
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Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
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Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сбербанка, звонки под видом службы безопасности банка – самый популярный вид кибермошенничества.
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Число пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР увеличат
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов России для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик увеличат в декабре в Ростовской области до восьми.
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В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
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Ученые выяснили: раковые клетки не переносят микрогравитации
Исследователи поместили в миниатюрную центрифугу, воссоздающую эффект микрогравитации, раковые клетки яичников, молочных желез, носа и легких.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о наращивании украинскими силовиками сил в Донбассе
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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
Музыка
Максим Фадеев показал новых артистов обновленного лейбла
Известьный продюссер Максим Фадеев продемонстрировал новых артистов, подписанных на обновленный лейбл MALFA.
Общество
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
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В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах
Энергетика
ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
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ЦСКА поборется за топ-3 в игре с «Краснодаром»
Команды уже встречались друг с другом в начале сезона, в Москве хозяева оказались сильнее (3:2). Москвичам, потерявшим шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы, представилась возможность полностью сконцентрировать свои силы на российском чемпионате, а в случае сегодняшней победы можно со спокойной душой отправляться в Испанию на матч с «Эспаньолом», а потом — на зимний перерыв.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
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Под Омском обнаружили озеро крови
Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.