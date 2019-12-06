Финансы
РИА НовостиВсе мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года. Одновременно с долларом подешевели и другие мировые валюты. Евро 3 декабря стоил 26,408 гривны.
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Политика
Митингующие в Киеве напомнили Зеленскому о судьбе Януковича
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Киеве проходит митинг оппозиции, к которому призвали призвали депутаты Рады из фракций Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».
Политика
Соратник Ельцина рассказал о просьбе Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Происшествия
В Якутске мужчина упал в вентиляционную шахту с 10 этажа и остался жив
В одном из жилых домов Якутска мужчина провалился в вентиляционную шахту с десятого этажа и при этом остался жив.
Политика
Порошенко на Майдане закидали яйцами
Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».
Общество
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем
В регионе 31 декабря объявлено выходным днем, сообщает пресс-служба правительства области.
Музыка
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Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
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Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Политика
В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Здоровье
Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.
Политика
В Минске проходит акция против интеграции Белоруссии и России
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Происшествия
В Петрозаводске загорелся склад
В Петрозаводске загорелось здание склада на площади 400 квадратных метров.
Кино
Умер актер из сериала «Друзья» Рон Либман
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Политика
Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах
Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Футбол
Бушманов: «Спартак» провалился, сыграв с одним номинальным защитником
Бывший игрок "Спартака" Евгений Бушманов прокомментировал поражение московского клуба в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:4).
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.