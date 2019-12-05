Финансы
Банки.руКурсы доллара и евро на 6 декабря
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, составляет 63,8135 рубля.
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Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Армия и оружие
Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол с помощью C-400
Экипировка заполярных дивизионов Северного флота зенитными ракетными системами C-400 "Триумф" позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, заявил командующий Александр Моисеев.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Музыка
София Ротару выступит на «Песне года» в Москве
Организаторы телевизионного фестиваля «Песня года» подтвердили, что украинская певица София Ротару выступит на концерте, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Общество
Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Происшествия
Пожар в гостинице в Одинцово потушили
Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной гостинице в Одинцово, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
Политика
Пресс-секретарь Медведева ответил на расследование Навального
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Кино
Вышел трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили истребители Израиля
Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Здоровье
Главные правила питания долгожителей
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Политика
Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Общество
В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан
Патриотическое воспитание и добровольческие практики остаются важнейшими направлениями диалога общества и государства, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео
На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Происшествия
В Тамбовской области погиб находившийся под следствием вице-губернатор
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Политика
В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.