Курсы доллара и евро на 6 декабря

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Общество Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.

Происшествия Пожар в гостинице в Одинцово потушили Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной гостинице в Одинцово, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

Политика В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.

Политика Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Политика Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Общество В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан Патриотическое воспитание и добровольческие практики остаются важнейшими направлениями диалога общества и государства, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.