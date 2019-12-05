Финансы

Банки.руБанки.руКурсы доллара и евро на 6 декабря

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, составляет 63,8135 рубля.
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Курсы валют на сегодня, 9 декабря 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг16:21

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

РИА Новости05 декабря в 00:00

Центробанк предупредил о падении курса доллара и евро

Телеканал 360°05 декабря в 08:04

Курс доллара. Прогноз на 9—13 декабря

Коммерсантъ06 декабря в 13:14

Курсы доллара и евро на 6 декабря

Банки.ру06 декабря в 00:00

Официальные курсы доллара и евро резко снижены

Росбалт05 декабря в 05:59

Курс доллара и евро увеличился

News.ru06 декабря в 02:18
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:38, Ашберн
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Армия и оружие

Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол с помощью C-400

Экипировка заполярных дивизионов Северного флота зенитными ракетными системами C-400 "Триумф" позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, заявил командующий Александр Моисеев.
Газета.Ru 17:21
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru 14:27
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Lenta.ru 12:39
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru вчера в 14:42
Музыка

София Ротару выступит на «Песне года» в Москве

Организаторы телевизионного фестиваля «Песня года» подтвердили, что украинская певица София Ротару выступит на концерте, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 06 декабря в 17:10
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Общество

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.
РИА Новости 16:07
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Происшествия

Пожар в гостинице в Одинцово потушили

Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной гостинице в Одинцово, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 03:32
Политика

Пресс-секретарь Медведева ответил на расследование Навального

Полит.ру вчера в 07:09
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
Общество

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

Газета.Ru вчера в 03:36
Кино

Вышел трейлер «Чудо-Женщины 1984»

Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Игромания.ру 16:38
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro.
Газета.Ru 12:54
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Здоровье

Главные правила питания долгожителей

Соловей.Инфо 04:54
Политика

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер 06 декабря в 10:37
Политика

Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
Аргументы и Факты вчера в 23:08
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Общество

В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан

Патриотическое воспитание и добровольческие практики остаются важнейшими направлениями диалога общества и государства, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:26
Армия и оружие

Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Телеканал 360° вчера в 12:56
Происшествия

В Тамбовской области погиб находившийся под следствием вице-губернатор

RT на русском 10:22
Армия и оружие

Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США

Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Российская газета 10:04
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Ведомости 03:27
Политика

В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:13
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