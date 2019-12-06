Финансы

РИА НовостиРИА НовостиВсе мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года. Одновременно с долларом подешевели и другие мировые валюты. Евро 3 декабря стоил 26,408 гривны.
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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

РИА Новости05 декабря в 00:00

Курс доллара. Прогноз на 9—13 декабря

Коммерсантъ06 декабря в 13:14

Рубль падает к резервным валютам

Город55.ру06 декабря в 09:57

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%

АК&М06 декабря в 02:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:05, Ашберн
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Занимавший в 1991-1993 годах пост первого заместителя председателя Верховного Совета РФ Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска приезжали в Верховный Совет постоянно, они просили не оставлять их в составе Украины.
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«Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Ростову» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт

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Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»

Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
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Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе в Остерсунде

Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась победой сборной Норвегии в составе Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марты Ульсбю-Ройселан.
РБК 12:22
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
РИА Новости вчера в 09:00
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
REGNUM 05:14
Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
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Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 11:10
Футбол

Федотов стал главным тренером «Сочи»

Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
РИА Новости 11:43
Политика

Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию

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Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве

Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в "нормандском формате".
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Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов

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Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
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В московском парке мужчину примотали к дереву пищевой пленкой

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Путин встретился с Лукашенко в Сочи

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.
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Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
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Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
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Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на вечеринке «Реала»

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Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

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Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»

"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
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