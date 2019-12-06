Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара понизился на 10 копеек, евро подорожал на 4

На валютных торгах Московской биржи на 13:18 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 4 копейки и составил 63,76 рубля. Курс евро на тот же момент времени понизился менее чем на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,76 рубля.
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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06 декабря в 05:27
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Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

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