Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара понизился на 10 копеек, евро подорожал на 4
На валютных торгах Московской биржи на 13:18 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 4 копейки и составил 63,76 рубля. Курс евро на тот же момент времени понизился менее чем на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,76 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню
Profinance.ru06 декабря в 05:27
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:03, Ашберн
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