Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро резко снижены
Банк России понизил с 6 декабря официальный курс доллара США на 38 копеек до 63,8135 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 38,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,7245 рубля.
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