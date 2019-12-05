Финансы

РИА НовостиРИА НовостиВсе мировые валюты обвалились по отношению к гривне

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Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года. Одновременно с долларом подешевели и другие мировые валюты. Евро 3 декабря стоил 26,408 гривны.
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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

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Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 5 декабря повысился на 0.05%

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