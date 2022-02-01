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Все неработающие пенсионеры в России получат доплату к пенсии в феврале 2022 года

Теперь средний размер страховой пенсии составит 18 984 рубля.
Ивтелерадио
Пенсионеров РФ ожидают новые выплаты, индексация и перерасчеты с 1 февраля 2022 года.
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Важно знать Индексация касается только неработающих пенсионеров, но при этом, если пенсионер самозанятый, страховая выплата все равно вырастет.
Таймырский телеграф
Проиндексируют и ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и другим льготным категориям граждан.
Ивтелерадио

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Все неработающие пенсионеры в России получат доплату к пенсии с 1 февраля 2022 года
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Все неработающие пенсионеры в России получат доплату к пенсии в феврале 2022 года
АБНвчера в 07:01
С февраля увеличивается размер пенсии россиян
Inc-news.ruвчера в 01:00
Пенсионеров РФ ожидают новые выплаты, индексация и перерасчеты с 1 февраля 2022 года
Banki Loansвчера в 07:44
В феврале неработающие пенсионеры получат доплату к пенсии
Медиапортал Правда Северавчера в 00:08
Индексация пенсий и материнского капитала, неприкосновенный минимум для должников, налог на банковские вклады: самые важные законы, вступающие в силу в феврале
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