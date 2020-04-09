Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса
Все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса. Такое мнение высказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков. По его мнению, государство должно оказать адресную помощь всем секторам, передает ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
Государство должно оказать адресную помощь всем отраслям российской экономики в условиях распространения коронавируса, считает аудитор Счетной палаты Данил Шилков. "Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей", - сказал Шилков ТАСС.