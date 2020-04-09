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Lenta.ruLenta.ru
Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса
ИА ЯСИА
  • Моя Москва.онлайн0:36
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Все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса. Такое мнение высказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков. По его мнению, государство должно оказать адресную помощь всем секторам, передает ТАСС.В источнике
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С чего всё начиналось
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В Счетной палате призвали признать пострадавшими от коронавируса все отрасли экономики

Государство должно оказать адресную помощь всем отраслям российской экономики в условиях распространения коронавируса, считает аудитор Счетной палаты Данил Шилков. "Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей", - сказал Шилков ТАСС.
ТАСС 01:48
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В Счетной палате считают все отрасли экономики пострадавшими от коронавируса

Коммерсантъ 02:56
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В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики

RT на русском 01:58
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Аудитор Счетной палаты России Данил Шелков призывает признать пострадавшими от коронавируса все отрасли экономики

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