Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса

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Все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса. Такое мнение высказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков. По его мнению, государство должно оказать адресную помощь всем секторам, передает ТАСС.