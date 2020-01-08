Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Иране разбился пассажирский украинский Boeing

Украинский лайнер Boeing 737 разбился сегодня утром у международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все находившиеся на борту 180 человек погибли, передает BBC. По данным иранских СМИ, крушение произошло вскоре после взлета из-за технических неполадок.
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