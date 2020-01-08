Происшествия
BFM.ruВ Иране разбился пассажирский украинский Boeing
Украинский лайнер Boeing 737 разбился сегодня утром у международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все находившиеся на борту 180 человек погибли, передает BBC. По данным иранских СМИ, крушение произошло вскоре после взлета из-за технических неполадок.
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Армия и оружие
Иран нанёс вторую волну ударов по американским объектам в Ираке
Иран нанёс вторую волну ракетных ударов по американским объектам в Ираке после обстрела базы на западе страны, сообщает агентство Tasnim.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Возможна романтическая встреча или любовное свидание, которое повлияет на ваше мироощущение.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Хоккей
«Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка
Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
Хоккей
Яков Тренин подрался со Здено Харой и едва не выиграл нокаутом
К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины.
Общество
Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Футбол
Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео
Политика
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина
"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.
Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Армия и оружие
В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана
Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике
Один из последних снимков шокировал общественность. На снимке Волочкова позирует на пляже.
Армия и оружие
Иран объявил об атаке на базу с американскими войсками
Иран объявил о запуске десятков ракет класса "земля-земля" по военной базе в иракском Айн-аль-Асаде, где базируются американские войска, сообщило в среду агентство Associated Press.
Армия и оружие
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Шоу-бизнес
Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина
В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Общество
Житель Пензенской области выиграл 123 млн рублей в лотерею
Мужчина из Пензенской области 7 января выиграл больше 123 млн рублей.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с Мухаммадом V
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с супругом Мухаммадом V. Она утверждает, что ни с кем не поддерживает близких отношений.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани
"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.