Украинский лайнер Boeing 737 разбился сегодня утром у международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все находившиеся на борту 180 человек погибли, передает BBC. По данным иранских СМИ, крушение произошло вскоре после взлета из-за технических неполадок.

Происшествия В Новосибирской области загорелся торговый комплекс Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.

Хоккей «Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.

Общество Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

Политика Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина "Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.

Кино Начались съемки нового «Бэтмена» Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.