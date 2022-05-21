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Все пенсионеры России получат новую выплату 10 000 рублей в июне

Государство единоразово выплатит всем самозанятым пенсионерам по 10 000 рублей.
Общественная служба новостей
Чтобы получить допвыплату в первый месяц лета нужно оформить на себя статус самозанятого.
Общественная служба новостей
Сообщается, что всем самозанятым пожилым гражданам государство единоразово выплачивает по 10 тысяч рублей, что позволяет погасить налоги и т.д. Ранее издание NVL сообщило, что пожилых людей ожидает новая льгота.
NVL
Пенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что повышение выплат может быть осуществлено дважды.
Общественная служба новостей

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Пенсионеры РФ получат по 10 тыс. рублей в июне при определённом условии
Yakutsk.ru22:45
Все пенсионеры России получат новую выплату 10 000 рублей в июне
Общественная служба новостей18:42
Всех пожилых граждан из РФ обрадовали новой выплатой 10 тыс. рублей в июне 2022 года
NVL18:06
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