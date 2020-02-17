Общество
ИнтерфаксВсе петербургские соратники Миллера покинули правление Газпрома
Команда, которая пришла в "Газпром" с главой компании Алексеем Миллером в 2001 году из деловой и административной элиты Санкт-Петербурга, полностью отошла от оперативного руководства концерном. Миллер был назначен председателем правления ПАО "Газпром" в 2001 году.
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