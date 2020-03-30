Коронавирус

REGNUMREGNUMВсе платежи по кредитам малого и среднего бизнеса перенесут на полгода

Москва, 30 марта 2020, 10:34 — REGNUM В России будут перенесены на полгода все платежи по кредитам, взятым небольшими компаниями. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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