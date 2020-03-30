Коронавирус
REGNUMВсе платежи по кредитам малого и среднего бизнеса перенесут на полгода
Москва, 30 марта 2020, 10:34 — REGNUM В России будут перенесены на полгода все платежи по кредитам, взятым небольшими компаниями. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Общество
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Здоровье
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
Более 1,5 тысяч больных коронавирусом насчитывается в России, 32 их них находятся в тяжелом состоянии и требуют пристального внимания, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Здоровье
За сутки в Ивановской области выявлено еще два случая короновируса
По состоянию на 30 марта 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы.
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель
Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Космос
В России прошли испытания комплекса «Орион-Ц» для связи с МКС
Представители холдинга Росэлектроника сообщили, что комплекс «Орион-Ц» прошел тесты и готов для предоставления связи между Центром управления полетами, МКС и космическими аппаратами.
Происшествия
С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек
Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Политика
«Левада-центр»: 62% россиян выступают за ограничение возраста президента
62% россиян выступают за ограничения возраста президента.
Происшествия
На Филиппинах разбился самолет авиакомпании Lion Air
На Филиппинах разбился самолет авиакомпании Lion Air, направлявшийся в Токио, пишет издание Philippine Daily Inquirer.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Космос
Цивилизация майя создавала обсерватории для религии и политики
По словам специалистов, майя использовали свои обсерватории и для политической, и для религиозной.
Общество
Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело пропавшего в январе студента
Тело пропавшего в январе студента найдено в лесу около одного из садоводств Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба петербургского управления СК.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала архивные фото с мужем и крохотным сыном
Напомним, ранее Владимир Пресняков показал архивное фото с бывшей тещей.
Общество
В Мурманской области ввели режим самоизоляции
Общество
Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.
Здоровье
Против коронавируса может работать прививка от туберкулеза
Профессор Кетрин Норт заявила, что прививка от туберкулеза поможет спасти жизни медработников.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Общество
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.