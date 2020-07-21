Происшествия
РИА НовостиВсе подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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с чего всё началось
В МЧС по Свердловской области сообщили, что в ликвидации последствий паводка приняли участие 255 человек, 52 единицы техники и 19 плавательных средств.It`s My Cityвчера в 23:40
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Прокуратура проверит, как жителей Нижних Серег предупреждали о надвигающемся потопе
Екатеринбург Онлайн01:42
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Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
RT на русском вчера в 07:29
Общество
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации
С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Энергетика
«Газпром нефть» и Shell создают СП для разработки углеводородов
Российская «Газпром нефть» и британо-нидерландский концерн Shell подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для изучения и разработки углеводородов на Гыданском полуострове.
Rambler News Service 03:36
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Футбол
Ковач прокомментировал своё назначение главным тренером «Монако»
Хорватский специалист Нико Ковач прокомментировал своё назначение главным тренером клуба французской Лиги 1 «Монако».
RT на русском 03:02
Шоу-бизнес
80-летняя Светлана Светличная получила травму головы
Голова после сотрясения приходит в норму, но ещё сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело.
Paparazzi.ru 02:02
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
Финансы
Сбербанк не планирует списывать субординированный кредит
Как сообщили в Сбербанке, Минфину было представлено право сохранить в основном капитале субординированный кредит в размере 150 млрд руб. в рамках смены акционеров.
Коммерсантъ 00:57
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
Экспертиза, проведенная в рамках расследования убийства царствующей семьи Романовых, подтвердила подлинность останков, обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга, сообщает РИА Новости, ссылаясь на завкафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
ИА Новороссия 03:32
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Авто
Опубликовано первое изображение салона нового Hyundai Tucson
В сети появилось первое изображение салона Hyundai Tucson нового поколения.
AutoNews 03:27
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
Российская газета вчера в 23:43
Авто
Студенты построили спайдер Slavia на основе хэтчбека Skoda Scala
В этом году команда, состоящая из 31 студента, разработала спайдер Skoda Slavia, созданный на базе серийного хэтчбека Scala.
Тарантас Ньюс 02:05
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
Футбол
Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что заразившиеся коронавирусом представители клуба переносят болезнь бессимптомно.
Soccer.ru 02:07
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Авто
Названы лучшие полноприводные авто с пробегом до 1 млн рублей
Специалисты сайта «За рулем» составили список лучших полноприводных автомобилей стоимостью до 1 миллиона рублей.
Avtovesti.com 03:15
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru 19 июля в 23:50
Наука
Инженеры впервые разработали не режущийся материал
При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком.
Популярная механика 03:10
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
REGNUM вчера в 10:41