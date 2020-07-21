с чего всё началось

Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Энергетика «Газпром нефть» и Shell создают СП для разработки углеводородов Российская «Газпром нефть» и британо-нидерландский концерн Shell подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для изучения и разработки углеводородов на Гыданском полуострове.

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Происшествия Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости". 159

Общество Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых Экспертиза, проведенная в рамках расследования убийства царствующей семьи Романовых, подтвердила подлинность останков, обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга, сообщает РИА Новости, ссылаясь на завкафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов. 106

Авто Опубликовано первое изображение салона нового Hyundai Tucson В сети появилось первое изображение салона Hyundai Tucson нового поколения.

Общество NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. 56

Футбол Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что заразившиеся коронавирусом представители клуба переносят болезнь бессимптомно.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,7K