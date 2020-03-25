Коронавирус

Новый компаньонНовый компаньонПрезидент РФ изменил социальные выплаты и налоги из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса и его влиянием на экономику. Президент предложил ряд мер относительно налоговых и социальных выплат. Напомним, в России идёт эпидемия коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать328

Подробнее о событии

Путин: льготы по ЖКХ будут продлеваться автоматически ближайшие шесть месяцев

Интерфакс10:00

Путин анонсировал автоматическое продление пособий и льгот на полгода

Известия09:30

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Коммерсантъ09:35

Путин объявил об автоматическом продлении всех соцпособий и льгот

РЕН ТВ09:33

Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

РБК09:32

Все пособия и льготы в России автоматически продлеваются на полгода

Вести.Ru09:45

Путин: все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически

ТК Звезда09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Газета.Ru вчера в 10:46
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск 10:23
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Политика

Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.
Известия 12:49
Культура

Сериал «Колл-центр» стартует на ТНТ

Комсомольская правда 22 марта в 23:30
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Здоровье

У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус

У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Взгляд.ру 11:32
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Мой город Чебоксары 10:31
Авто

Автомобили Lada получат новую приборку

Возможно, новая приборка появится на обновленной «Ниве». Кроме того в базе Роспатента появилось изображение ручного стояночного тормоза.
32CARS.ru вчера в 09:19
Политика

Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу

Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 11:13
Армия и оружие

Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире

Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Discover24 23 марта в 14:14
Общество

Столичная полиция рекомендовала москвичам соблюдать режим самоизоляции

В главном управлении МВД по Москве считают нежелательными походы в общественные места и просят ограничить контакты с другими людьми.
Эхо Москвы 12:03
Общество

Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
РБК 13:16
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призывает не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.
ToDay News Ufa 09:25
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Политика

ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд

По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Коммерсантъ 11:23
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в клинику с подозрением на коронавирус

МонаВиста вчера в 12:18
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

РИА Новости 09:31
Политика

На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней

Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
REGNUM 07:30
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК 10:48
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Космос

Марсоход Curiosity взобрался на еще одну гору и сделал селфи

Взбирался на гору марсоход в три этапа.
РЕН ТВ 23 марта в 06:41
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Хоккей

Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»

ProstoProSport 13:25
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное