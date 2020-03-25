Коронавирус
Новый компаньонПрезидент РФ изменил социальные выплаты и налоги из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса и его влиянием на экономику. Президент предложил ряд мер относительно налоговых и социальных выплат. Напомним, в России идёт эпидемия коронавируса.
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Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Политика
Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Политика
Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава
Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.
Культура
Сериал «Колл-центр» стартует на ТНТ
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Здоровье
У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус
У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Авто
Автомобили Lada получат новую приборку
Возможно, новая приборка появится на обновленной «Ниве». Кроме того в базе Роспатента появилось изображение ручного стояночного тормоза.
Политика
Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу
Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире
Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Общество
Столичная полиция рекомендовала москвичам соблюдать режим самоизоляции
В главном управлении МВД по Москве считают нежелательными походы в общественные места и просят ограничить контакты с другими людьми.
Общество
Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призывает не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Политика
ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд
По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в клинику с подозрением на коронавирус
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Политика
На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней
Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Космос
Марсоход Curiosity взобрался на еще одну гору и сделал селфи
Взбирался на гору марсоход в три этапа.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Хоккей
Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.