Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса и его влиянием на экономику. Президент предложил ряд мер относительно налоговых и социальных выплат. Напомним, в России идёт эпидемия коронавируса.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Финансы Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.

Политика Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Политика Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.

Здоровье У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.

Авто Автомобили Lada получат новую приборку Возможно, новая приборка появится на обновленной «Ниве». Кроме того в базе Роспатента появилось изображение ручного стояночного тормоза.

Общество Столичная полиция рекомендовала москвичам соблюдать режим самоизоляции В главном управлении МВД по Москве считают нежелательными походы в общественные места и просят ограничить контакты с другими людьми.

Общество Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Общество Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призывает не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.

Политика На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.