Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВсе пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Все трое пострадавших при нападении на улице Гроте-Маркт в Гааге, Нидерланды, являются несовершеннолетними. Об этом сообщила местная полиция в Twitter. В другой публикации в Twitter сообщается о том, что все пострадавшие уже отпущены из больницы домой.
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