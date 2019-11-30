Происшествия
Lenta.ruВсе пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Все трое пострадавших при нападении на улице Гроте-Маркт в Гааге, Нидерланды, являются несовершеннолетними. Об этом сообщила местная полиция в Twitter. В другой публикации в Twitter сообщается о том, что все пострадавшие уже отпущены из больницы домой.
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Поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне подтвержден официально
Происшествия
Еще восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву
Еще восемь россиян, пострадавших во время отдыха в Доминиканской республике, вылетели в пятницу домой.
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Экономика
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Хоккей
Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Тампу»
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Происшествия
Полиция Лондона установила личность совершившего теракт мужчины
Правоохранительные органы Лондона обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека.
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Шоураннер «Ходячих мертвецов» пообещала интригующий финал для Мишонн
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Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
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Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды
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Более 350 тысяч россиян в текущем году обращались в больницы с различными травмами, полученными от животных, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Анкара испытала российские С-400 на американских F-16
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Дирижер Роберт Холлингворт выступит на «Декабрьских вечерах» дважды
Российская публика впервые услышит многих известных английских исполнителей, среди них Роберт Холлингворт, который выступит на фестивале дважды: со своим вокальным ансамблем I Fagiolini, а также с российским коллективом INTRADA и оркестром Pratum Integrum.
Происшествия
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
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Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
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«Астана» одолела «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
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Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах
Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
Спорт
Сборная России сыграет с Италией в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Итальянцы в своём четвертьфинальном матче одержали победу над сборной Швейцарии со счётом 5:4. Напомним, что национальная команда России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира обыграла сборную Бразилии.
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Участник шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет Гаю
Участник восьмого сезона шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет родному городу.
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«Арсенал» объявил об увольнении Эмери
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
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Компания Chery начала продажи большого кроссовера Jetour X95
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Общество
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В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Политика
Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве
Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
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Назван объем поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
По трубопроводу "Сила Сибири", который должен быть запущен в этом году (предположительно 2 декабря), в 2020 году в Китай будет поставлено минимум 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 млрд, в 2022 году - 15 млрд кубометров газа.
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Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Армия и оружие
Российские патрульные «Тигры» вышли на новый маршрут в Сирии
Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту около города Кобани на севере Сирии.