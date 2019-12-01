Происшествия

Чита.РуЧита.РуОсипов навестил в Нерчинской ЦРБ пассажиров упавшего с моста автобуса

Ещё Осипов запланировал посетить Сретенскую и Шилкинскую ЦРБ, где также госпитализированы пострадавшие. Губернатора в командировке сопровождает министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.
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Забайкальский губернатор навестил выживших в страшной аварии

Вести.Ru08:59

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье проживали в регионе

RT на русском13:09

Глава Забайкалья обратился к жителям после падения автобуса с моста

Известия13:02

Глава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом

РЕН ТВ12:19

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье являются местными жителями

ТАСС12:18

Губернатор Забайкальского края призвал жителей региона помочь пострадавшим в ДТП с автобусом

Эхо Москвы18:03

Осипов записал видеообращение к забайкальцам в связи с ДТП с автобусом

Zab.RU11:33
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Происшествия

Увеличилось число жертв смертельного ДТП в Забайкалье

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Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам в России

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Происшествия

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