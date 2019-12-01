Происшествия
RT на русскомВсе пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье проживали в регионе
Ранее стало известно, что водитель автобуса, упавшего с моста в реку в Забайкальском крае, скончался на месте происшествия. Всего в результате ДТП погибли 19 человек и ещё 19 были госпитализированы. Впоследствии шестерых пострадавших доставили вертолётами в больницу Читы.
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РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы
Чаркин отметил, что РЖД в будущем рассмотрят и возможность добавить на сайте функцию бронирования гостиниц.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии
Вооруженные грабители напали на автобус, в котором ехала футбольная команда из Нигерии «Ифеани Убах».
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Создана кишечная палочка, питающаяся углекислым газом
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
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Почеттино может потерять £12,5 млн, если возглавит клуб АПЛ
Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может лишиться более £10 млн. Об этом сообщает Sunday Express.
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Происшествия
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Происшествия
Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки
Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
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Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»
В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
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Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что совершил ошибку, покинув родину. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».
Армия и оружие
ВМФ РФ примет на вооружение пять новых кораблей до конца года
Пять новых кораблей заступят на боевое дежурство в подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года, 30 ноября заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ.
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В регионах прошли пикеты в защиту медработников
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Харден повторил достижение Джордана в НБА
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
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На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Игры
В Xbox Game Studios собираются добавлять новые игры каждые три месяца
Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, утверждает: «У нас есть цель - выпускать видеоигры примерно каждые три-четыре месяца».
Происшествия
Девять человек погибли в США при крушении самолета
В результате ЧП погибли девять человек, в том числе двое детей, сообщают местные СМИ. Всего на борту самолета находились 12 человек.
Общество
Три жизненно необходимых препарата приравняли к «аптечным наркотикам»
Все три препарата входят в перечень жизненно необходимых лекарств (.pdf).