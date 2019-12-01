Ранее стало известно, что водитель автобуса, упавшего с моста в реку в Забайкальском крае, скончался на месте происшествия. Всего в результате ДТП погибли 19 человек и ещё 19 были госпитализированы. Впоследствии шестерых пострадавших доставили вертолётами в больницу Читы.

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье проживали в регионе

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