Как следует из документа, эта мера теперь будет действовать во всех регионах. Люди, прибывающие в Россию, должны будут незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию, организованную в регионах.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса Ученые отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.

Музыка Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.

Политика Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.