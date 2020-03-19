Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВсех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин

Как следует из документа, эта мера теперь будет действовать во всех регионах. Люди, прибывающие в Россию, должны будут незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию, организованную в регионах.
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Все прибывающие из-за границы в Россию должны будут пройти обязательный карантин

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