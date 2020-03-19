Коронавирус
КоммерсантъВсех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин
Как следует из документа, эта мера теперь будет действовать во всех регионах. Люди, прибывающие в Россию, должны будут незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию, организованную в регионах.
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Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
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В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
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Мишустин ограничил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ Премьер-министр Михаил Мишустин запретил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ и обратно.
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Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
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Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.
Финансы
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Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
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Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира
Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
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Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
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Принят закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ
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Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
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Официальный курс доллара на пятницу вырос до 80,16 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 83,3565 рубля.