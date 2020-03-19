Коронавирус

REGNUMREGNUMВсе прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова. Так, главам всех российских регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 дней всех прибывающих на территорию России.
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Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

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Роспотребнадзор потребовал изолировать всех, кто прилетает в Россию. «Благонадежных» стран больше нет

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Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин

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Роспотребнадзор поручил принять меры повышенной готовности

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Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
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Газета.Ru 04:53
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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Lenta.ru вчера в 12:40
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель

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Армия РФ усиливает свое присутствие в двух сирийских провинциях

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Новостной фронт 05:59
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
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Курс доллара взлетел до 75 рублей

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Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

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Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
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Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.
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Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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РБК 01:47
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