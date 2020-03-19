Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова. Так, главам всех российских регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 дней всех прибывающих на территорию России.

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

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