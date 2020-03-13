Политика

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Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию. Последними в пятницу, 13 марта, проголосовали депутаты госсовета Адыгеи.
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с чего всё началось

Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию

Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.
ТАСС03:46

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Изменение Конституции поддержали все регионы России

РБК04:49

Парламенты всех регионов проголосовали за поправки в Конституцию

Ведомости04:23

Старшинов: каждый гражданин обязан проголосовать по поправкам к Конституции

REGNUM04:19

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Известия04:06

Парламенты всех регионов России поддержали закон о поправках к Конституции

Комсомольская правда03:58

Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию

ТАСС03:46

Парламенты всех регионов России поддержали закон о поправках к Конституции

Коммерсантъ04:20
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Происшествия

Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 03:22
Общество

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Интерфакс 07:45
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Транспорт

РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса

"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Газета.Ru 07:25
Финансы

Банки не воспользовались деньгами ЦБ

Второй аукцион "тонкой настройки" ЦБ анонсировал в пятницу, "принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран".
Ведомости 08:10
Музыка

Little Big поедет на «Евровидение» в расширенном составе

АБН вчера в 09:49
Футбол

АПЛ приостановлена из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:59
Общество

В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.
РБК 07:24
Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
Политика

Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках

Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках.
РИА Новости 06:32
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Происшествия

В аварии в Мурманске столкнулись 18 машин

Массовое столкновение автомобилей произошло на объездной дороге в Мурманске на отрезке между улицами Кооперативная и Рогозерская.
SM News 07:14
Здоровье

В Хакасии ввели режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Среда24 07:23
Происшествия

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Lenta.ru 04:39
Происшествия

Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб

Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил 125 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:06
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости 08:29
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Общество

«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Znak.com 03:17
Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Газета.Ru 08:27
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.
Ведомости 03:09
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами

С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Радио Зенит вчера в 05:19
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорится в официальном сообщении союза.
Ведомости 06:34
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Шоу-бизнес

Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина

Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Комсомольская правда вчера в 08:35
Авто

Первый электромобиль Volkswagen будет стоить на уровне дизельного Golf

Компания Volkswagen назвала стоимость нового полностью электрического автомобиля марки – модели ID.3. Автомобиль в базовой версии с запасом хода 330 км в Германии будет стоить 23 430 евро, сообщил производитель.
Движок 06:39
Спорт

Рабочая группа ОКР передаст полномочия новой комиссии ВФЛА

Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) передаст свои полномочия новой комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:05
Кино

Дочь Миллы Йовович станет Венди в ремейке «Питера Пэна» от Disney

Эвер получила роль Венди в новом игровом ребуте «Питера Пэна» от Disney.
Киноафиша России 11 марта в 07:00
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