Политика
ИзвестияВсе региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию. Последними в пятницу, 13 марта, проголосовали депутаты госсовета Адыгеи.
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Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.ТАСС03:46
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