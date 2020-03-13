Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.

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Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию. Последними в пятницу, 13 марта, проголосовали депутаты госсовета Адыгеи.

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

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