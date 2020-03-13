Политика

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Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию. Последними в пятницу, 13 марта, проголосовали депутаты госсовета Адыгеи.
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с чего всё началось

Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию

Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.
ТАСС03:46

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Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Известия04:06

Изменение Конституции поддержали все регионы России

РБК04:49

Парламенты всех регионов проголосовали за поправки в Конституцию

Ведомости04:23

Парламенты всех регионов России поддержали закон о поправках к Конституции

Коммерсантъ04:20

Все российские регионы поддержали изменения в Конституцию

Lenta.ru04:59

Парламенты всех регионов России поддержали закон о поправках к Конституции

Комсомольская правда03:58

Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию

ТАСС03:46
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Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Музыка

Клип Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru вчера в 12:45
Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
Происшествия

Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Интерфакс 04:50
Фигурное катание

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Росбалт 11 марта в 16:14
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета 04:25
Политика

Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами

О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Российская газета 03:18
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском вчера в 18:14
Политика

В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»

Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк».
Lenta.ru 04:05
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 03:08
Общество

«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Znak.com 03:17
Общество

Коронавирус: Алиханов запретил чиновникам выезжать за границу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на оперативном заседании правительства в пятницу, 13 марта 2020 года, пригрозил чиновникам карантином за выезды за границу.
Русский Запад 05:20
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал, что ждет Самойлову после развода с Джиганом

Юрист рассказал, как супруги смогут поделить имущество после развода.
Слово и Дело 02:21
Авто

Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
SpeedMe 11 марта в 00:34
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
Происшествия

В Чебоксарах произошло массовое отравление школьников

Российская газета 05:11
Финансы

В ЦБ подчеркнули устойчивость финансовой системы России

Стресс-тесты финансовых организаций показали устойчивость к значительным колебаниям рынков.
Известия 10 марта в 04:16
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Общество

Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса

Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
МР7.ру 04:33
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Футбол

Чемпионат Франции. «Лион» примет «Реймс»

В 29-м туре Лиги 1 «Лион» примет «Реймс». Завтра «Марсель» сыграет с «Монпелье» на выезде.
Sports.ru 04:41
Общество

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
РИА Новости 03:14
Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
Футбол

Сезон в Бундеслиге могут закрыть досрочно без определения победителя

Чемпионат Германии могут закрыть после 26-го тура без определения победителя из-за вспышки коронавируса, сообщает Express.de.
Газета.Ru 04:17
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Общество

ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает

В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.
Батайское время вчера в 11:48
Биатлон

Й. Бё прокомментировал победу в спринте в Контиолахти

ГЛАС.RU 01:41
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