Накануне глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы уже в эту субботу могут установить результаты рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.

Парламенты всех регионов РФ поддержали поправки в Конституцию

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