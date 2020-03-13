Политика
Интерфакс - РоссияПарламенты всех регионов РФ поддержали поправки в Конституцию
Накануне глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы уже в эту субботу могут установить результаты рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд
Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорится в официальном сообщении союза.
Политика
Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
Итальянский актер снял видео с мертвой сестрой и попросил о помощи
Итальянский актер Лука Францезе снял видео с сестрой, погибшей от коронавируса, и выложил его в Сеть.
Общество
«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус
В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев
Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.
Происшествия
На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Политика
Власти Украины начнут прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские представители в рамках Трехсторонней контактной группы договорились о прямых переговорах, которые Киев проведёт с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея получила звание заслуженной артистки РФ
Президент России Владимир Путин удостоил звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» нескольких деятелей искусства.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Происшествия
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Футбол
Тиагу Алькантара обратился с требованием отложить матчи бундеслиги из-за коронавируса
Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара обратился к Немецкому футбольному союзу с требованием отложить матчи бундеслиги из-за пандемии коронавируса.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Игры
PlatinumGames работает над новым движком для современных игр
Общество
ВОЗ признала пандемию нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-2019 можно охарактеризовать как пандемию.