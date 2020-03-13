Политика

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияПарламенты всех регионов РФ поддержали поправки в Конституцию

Накануне глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы уже в эту субботу могут установить результаты рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
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Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорится в официальном сообщении союза.
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Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

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«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус

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Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
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СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

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Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
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Власти Украины начнут прямые переговоры с ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин удостоил звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» нескольких деятелей искусства.
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Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
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Тиагу Алькантара обратился с требованием отложить матчи бундеслиги из-за коронавируса

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара обратился к Немецкому футбольному союзу с требованием отложить матчи бундеслиги из-за пандемии коронавируса.
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