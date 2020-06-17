Экономика
КоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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с чего всё началось
«Даже если обсуждаемые документы будут изданы немедленно, в оставшееся до конца года время, учитывая объективную длительность процессов поиска, анализа, тестирования, закупки, внедрения замещающих решений, заместить сколько-нибудь серьезную систему (а критичные системы почти всегда серьезные) практически невозможно»,— отмечают в ВТБ.Коммерсантъвчера в 18:37
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Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО
Московский Комсомолец03:42
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России.
Вести.Ru 14:02
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 09:40
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
Космос
В Японии завершился неудачей запуск ракеты частной компании
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей.
REGNUM 14 июня в 01:00
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.
Известия 06:45
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета вчера в 05:59
Общество
С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку
Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП
Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера.
WomanHit.ru 09:48
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне
Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:08
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
РИА Новости 12:58
Путешествия
В России спрос на туры в июне упал в 10 раз
Ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к падению в 10 раз оплаченного спроса россиян на отдых в июне относительно того же месяца прошлого года, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 07:53
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Происшествия
На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5
Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37
Футбол
Леонид Слуцкий оплатил лечение Евгению Загорулько
Туапсинские вести 10:00