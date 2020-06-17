Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

«Даже если обсуждаемые документы будут изданы немедленно, в оставшееся до конца года время, учитывая объективную длительность процессов поиска, анализа, тестирования, закупки, внедрения замещающих решений, заместить сколько-нибудь серьезную систему (а критичные системы почти всегда серьезные) практически невозможно»,— отмечают в ВТБ.
Коммерсантъвчера в 18:37

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Россиян предупредили о прекращении работы всех интернет-банков

Lenta.ru08:58

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

РБК04:36

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

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Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО

Московский Комсомолец03:42

Банки против спешного импортозамещения

BIS Journal03:26

«Ъ»: банкиры просят кабмин отложить переход на отечественный софт на четыре года

ТАСС01:34

Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО

Комсомольская правда03:43
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Происшествия

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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
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Известия 14:01
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

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Lenta.ru вчера в 12:51
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Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России.
Вести.Ru 14:02
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
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Происшествия

ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан

REGNUM 07:05
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 09:40
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Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
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Космос

В Японии завершился неудачей запуск ракеты частной компании

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей.
REGNUM 14 июня в 01:00
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.
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Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

МИР 24 вчера в 02:13
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Наука

В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф

В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета вчера в 05:59
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Общество

С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку

Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
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Шоу-бизнес

Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП

Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера.
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Общество

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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает "Би-би-си".
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Общество

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

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Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам

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В России спрос на туры в июне упал в 10 раз

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Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

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В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
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На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5

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