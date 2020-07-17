Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

с чего всё началось

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные. Эпидемия в России перешла в стадию угасания.

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