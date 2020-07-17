Коронавирус
Вести.RuВсе российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные. Эпидемия в России перешла в стадию угасания.
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с чего всё началось
Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.РИА Новостивчера в 20:49
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Общество
В Иркутской области восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Восемь человек получили 100 балльный результат по ЕГЭ: двое по информатике (Ангарск, Шелехов), шесть по литературе (Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Иркутск), рассказали в министерстве образования Иркутской области, сообщает 17 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 03:27
Политика
Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Решение о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края будет принято президентом России в самое ближайшее время.
Ведомости вчера в 21:39
Общество
Состоялся релиз Ghost of Tsushima
На PlayStation 4 вышел самурайский экшен в открытом мире Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»).
CyberSport.ru 03:58
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Происшествия
На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
REGNUM вчера в 19:45
Происшествия
Сотрудников МВД в Ленобласти пришли обыскивать сотрудники ФСБ
Следователи про поддержке бойцов ФСБ устроили обыски в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области.
Первое антикоррупционное СМИ 04:17
Общество
В Хабаровске могут вернуть ограничения по коронавирусу
В среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек.
РИА Новости вчера в 04:33
Происшествия
Стали известны детали убийств из дела Фургала
В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появились новые факты его непосредственного участия в серии заказных убийств своих бизнес-партнеров в середине 2000-х годов, пишут СМИ.
Взгляд.ру 02:51
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Здоровье
На Среднем Урале подтверждено 349 новых случаев COVID-19
REGNUM вчера в 03:45
Общество
В Курганской области выявили 50 новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили 50 новых случаев коронавируса. На 17 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 50 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:13
Кино
Стартовали съемки экранизации видеоигры Uncharted с Томом Холландом
iReactor вчера в 03:03
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Киберспорт
В «Лабиринте Аганима» исправили ошибки и обновили баланс
Утром 17 июля разработчики Dota 2 выпустили обновление для режима «Лабиринт Аганима», с которым внесли множество балансных правок и устранили ряд ошибок.
Dota2.ru вчера в 21:48
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Политика
Мэр Хабаровска: участники митингов работают за деньги
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.
URA.Ru 03:38
Единоборства
Россиянка из UFC Александра Албу показала откровенное фото в постели
30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную в постели.
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Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Здоровье
Режим повышенной готовности в НАО продлен до 2 августа
Как сообщалось, случаи коронавируса были выявлены у рабочих нефтяных месторождений НАО: Хоседаюском, Хасырейском, Южном Хыльчую и на Харьяге.
Интерфакс - Россия 04:16
Общество
В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Здоровье
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 04:23
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру вчера в 09:48
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
Игромания.ру 15 июля в 07:43