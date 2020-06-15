Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.

с чего всё началось

Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документы госзакупок.

Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц

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