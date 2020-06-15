Общество

РБКРБКВсе школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости». Представитель «Ростеха» подтвердил РБК эту информацию.
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с чего всё началось

Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.
Ведомостивчера в 12:39

Подробнее о событии

«Дочка» «Ростеха» ответила на статью о видеосистеме «Оруэлл» в школах

РБК12:53

Структура «Ростеха» отрицает планы установить камеры с распознаванием лиц в школах

Коммерсантъ12:41

Умные камеры будут следить за российскими школьниками

Ведомостивчера в 12:39

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает необоснованным внедрение камер с функцией распознавания лиц в российских школах

Эхо Москвы11:26

Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Дождь04:14

Все российские школы решили оборудовать видеокамерами с функцией распознавания лиц

Новая газетавчера в 14:19

В Ростехе заявили, что камеры для школ системы Orwell не будут распознавать лица

ТАСС11:48
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Газета.Ru 11:45
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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Общество

Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
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Энергетика

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Происшествия

В Северном море разбился американский истребитель F-15

Истребитель ВВС США F-15 потерпел крушение в Северном море около берегов Великобритании, отмечается в сообщении 48-го истребительного авиаполка ВВС США.
Аргументы и Факты вчера в 08:55
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Наука

Люди могут впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки

Особое отношение к зимнему сну медведей и сурков даже вошло в фольклор.
Замана вчера в 05:47
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Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

Газета.Ru 09:59
Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
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Наука

В Великобритании нашли спасающий от коронавируса препарат

Лондон, 16 июня 2020, 15:19 — REGNUM Недорогой и доступный препарат для лечения пациентов с COVID-19 нашли британские ученые, сообщает 16 июня телеканал Sky News.
REGNUM 08:19
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Энергетика

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польский газовый оператор PGNiG сообщил, что ожидает выплат российским поставщиком полутора миллиардов долларов компенсаций до 1 июля текущего года.
Городовой 12:43
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Происшествия

Дело возбудили после перестрелки на Ленинском проспекте в Москве

По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова.
РИАМО вчера в 10:30
3K
Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Общество

Совет Федерации предложил сократить Новый год

Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
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Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

REGNUM вчера в 15:01
Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
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Кино

Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru 07:28
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Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие.
Ведомости 10:06
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой

Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
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Футбол

Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне

Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
Soccer.ru 11:06
Фигурное катание

Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru 12:24
Религия

Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь

Представители суда выразили надежду на то, что схиигумен одумается и покается. Следующее заседание суда пройдёт 26 июня.
REGNUM 12:41
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Игры

Состоялся анонс мобильной стратегии The Lord of the Rings: Rise to War

REGNUM 06:31
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Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
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Здоровье

Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу

России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
Газета.Ru 09:31
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Армия и оружие

В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению

На просторах Сети оказался план Турции, предполагающий вторжение на территорию Греции и Армении.
Актуальные Новости 12:09
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