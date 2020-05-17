Общество
КоммерсантъВсе российские вузы проведут экзамены дистанционно
Все российские вузы в этом году планируют провести экзамены дистанционно, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда». Однако в регионах, где позволит эпидситуация, экзамены могут пройти в традиционной форме.
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77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов — как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа — как единственную форму государственной итоговой аттестации.
— Валерий Фальков, российский депутатИзвестия 04:16
с чего всё началось
Государственная итоговая аттестация в виде защиты дипломных работы и госэкзаменов сохранится в этом году в 77% вузов, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков в эфире Радио "Комсомольская правда".Комсомольская правда04:27
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Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
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