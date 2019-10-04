Политика

ИзвестияИзвестияВсе русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. Об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».
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с чего всё началось
Об этом она сообщила в эфире телеканал «Прямой
» несмотря на то, что ранее новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал проверить закон о языке на предмет соответствия конституции.
Телеканал 360°19:02

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