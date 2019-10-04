Политика
ИзвестияВсе русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. Об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».
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с чего всё началось
Об этом она сообщила в эфире телеканал «Прямой» несмотря на то, что ранее новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал проверить закон о языке на предмет соответствия конституции.Телеканал 360°19:02
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
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Энергетика
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Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4
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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
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Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения
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