с чего всё началось

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. Об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Здоровье Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen PRO 3000 поступили в продажу AMD объявила о поступлении в продажу новой линейки процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии, а также процессоров AMD Ryzen PRO с графикой Radeon Vega Graphics и AMD Athlon PRO с графикой Radeon Vega для настольных ПК.

Политика Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.

Общество Росконтроль определил самый вкусный шоколад Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Политика Белый дом может обосновать право игнорировать запросы Конгресса Белый дом намерен обосновать спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси право президента США Дональда Трампа и сотрудников его администрации игнорировать запросы Конгресса в рамках процедуры импичмента.

Энергетика Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Авто Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4 Новый Toyota RAV4 построен на модульной платформе TNGA и будет представлен в нашей стране в нескольких комплектациях.

Футбол «Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе» В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.

Спорт IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019 Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.