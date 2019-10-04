с чего всё началось

Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Об этом рассказала министр образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».

Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову

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Происшествия Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.

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Политика WSJ узнала причину отставки Трампом посла на Украине Президент США Дональд Трамп отозвал своего посла на Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.