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Газета.Ru
Газета.Ru

Все шахты «Беларуськалия» прекратили выдачу руды из-за забастовки

Все шахты "Беларуськалия" (БКК) в Солигорске полностью прекратили работу из-за забастовки шахтеров, сообщает TUT.by со ссылкой на заявления сотрудников предприятия.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Шахтеры полностью остановили работу «Беларуськалия»

Вести.Ru08:43
Комсомольская правда

Забастовка на предприятии «Беларуськалий»: Не работают пять из шести шахт

Комсомольская правда11:10
Lenta.ru

Шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду

Lenta.ru09:03
РБК

Шахты «Беларуськалия» прекратили работу

РБК10:44
Известия

Шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду

Известия08:42
Фонтанка.Ру

Шахты Беларуськалия перестали выдавать руду, рабочие на забастовке. В компании надеются на понимание партнеров

Фонтанка.Ру08:28
Интерфакс

Остановились все шахты «Беларуськалия»

Интерфакс08:26
КП - Беларусь

Рабочие на бастующем «Беларуськалии»: «Народ не успокоится. А смысл успокаиваться?»

КП - Беларусь10:34

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Известия11:43

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufaвчера в 10:08
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
CT news11:35
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Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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