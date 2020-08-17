Все шахты «Беларуськалия» прекратили выдачу руды из-за забастовки
Смотрите также
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Более 150 человек остаются в больницах Белоруссии после протестов
Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
Подполковник милиции Беларуси объяснил зверства силовиков
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Мосгорсуд признал законным домашний арест Ефремова до января
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау
Украина отозвала посла в Белоруссии
Проходивший просмотр в «Челси» внук Назарбаева скончался в Лондоне
Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, которым жонглировал отец
США расширили санкции против Huawei
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Президент Мексики обсудил с Путиным вакцину от коронавируса
Турция пригрозила США расплатой за действия против Эрдогана
Белорусский металлургический завод восстановил работу
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Белорусский металлургический завод восстановил работу
Работники «Нафтана» и «Беларуськалия» присоединились к забастовке
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Украина отозвала посла в Белоруссии
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
«Калашников» создал новый автомат АК-19
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
Все шахты "Беларуськалия" (БКК) в Солигорске полностью прекратили работу из-за забастовки шахтеров, сообщает TUT.by со ссылкой на заявления сотрудников предприятия.В источнике
Подробнее о событии