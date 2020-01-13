Общество
ТАССВсе школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз в декабре прошлого года из-за угроз взрывов. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.
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с чего всё началось
Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края.ТАСС19:02
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