Общество
RT на русскомВсе школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз
Власти Хабаровска решили эвакуировать все школы города из-за поступивших угроз распространения в зданиях нервно-паралитического газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хабаровскую администрацию.
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Школы Хабаровска и Благовещенска начали эвакуировать после сообщений о «минировании»
Московский Комсомолец21:00
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Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
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Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
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Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
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Роскосмос на доработку модуля МКС выделит 9 млрд рублей
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Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Екатеринбурга в Томск, повредил шасси при посадке.
Происшествия
За лондонским террористом в момент преступления велась слежка
Спецслужбы вели наблюдение за террористом, который в минувшее воскресенье порезал людей на юге Лондона.
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В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Джон Мамайс из CD Projekt RED заявил, что создатели Cyberpunk 2077 решили отказаться от разработки VR-версии игры.
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Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.
Транспорт
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за коронавируса
В двух граничащих с Китаем районах Приморского края из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона.
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Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Футбол
«Ливерпуль» может стать чемпионом Англии через 47 дней
По итогам игрового дня разрыв между командами Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы вырос до 22 очков.
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В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
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Число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось до 17 тысяч человек
Количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, возросло до 17 тысяч человек.
Здоровье
От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек
Роспотребнадзор обнародовал данные по количеству умерших от коронавируса (2019-nCoV).
Здоровье
Первые симптомы рака кишечника назвали врачи
Обычно рак кишечника диагностируется, когда лечить его уже поздно.
Происшествия
В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих
Ранее стало известно, что в Лондоне в результате теракта пострадали два человека: неизвестный мужчина так же напал с ножом на прохожих.
Общество
МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга
МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.
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Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
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В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Общество
Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, экс-агент британских спецслужб Скрипаль и его дочь Юлия.
Общество
Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок
Торги на фондовых рынках материкового Китая открылись в понедельник обвалом основных индексов более чем на 8%. Соответствующая негативная динамика отражена на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.
Общество
В Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа
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