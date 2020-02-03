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Энергетика Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.

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Общество МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.

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Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

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