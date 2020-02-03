Общество

RT на русскомRT на русскомВсе школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз

Власти Хабаровска решили эвакуировать все школы города из-за поступивших угроз распространения в зданиях нервно-паралитического газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хабаровскую администрацию.
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