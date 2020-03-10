Общество

ТАССТАССВсе школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаркшаков.
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Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаркшаков. "С 11 марта вводится карантин в школах Липецкой области сроком на две недели", - сказал Шаршаков.
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