Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаркшаков. "С 11 марта вводится карантин в школах Липецкой области сроком на две недели", - сказал Шаршаков.

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Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаркшаков.

Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

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