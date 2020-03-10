Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаршаков.

с чего всё началось

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Школьники уйдут на карантин 11 марта.

Все школы Липецкой области закрывают на карантин

Политика Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.

Футбол РПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в Москве Российская премьер-лига (РПЛ) будет выполнять указания мэра Москвы Сергея Собянина и в среду проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Экономика Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Здоровье Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.

Авто Компания Tesla выпустила миллионный электромобиль Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о выпуске миллионного электромобиля. Юбилейным стал кроссовер Tesla Model Y красного цвета.