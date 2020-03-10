Здоровье
Газета.RuВсе школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Школьники уйдут на карантин 11 марта.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаршаков.ТАСС09:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Комментарии
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Общество
Вся Италия переведена на карантин
До 3 апреля вся Италия переведена на карантин, объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Армия и оружие
ДНР сделала экстренное заявление о бое под Донецком и новых потерях армии Украины
Игры
Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Футбол
РПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в Москве
Российская премьер-лига (РПЛ) будет выполнять указания мэра Москвы Сергея Собянина и в среду проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Кадыров обратился к россиянам из-за поправок по новому сроку Путина
Кадыров напомнил, что нынешний российский лидер в 1999 году получил страну, "истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями".
Экономика
Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти
Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Армия и оружие
Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео
Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Авто
Компания Tesla выпустила миллионный электромобиль
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о выпуске миллионного электромобиля. Юбилейным стал кроссовер Tesla Model Y красного цвета.
Футбол
Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Финансы
Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек
После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Армия и оружие
Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке
Армия и оружие
Сирийские курды в ходе спецоперации уничтожили 79 турецких военнослужащих
Экономика
Что будет с рублем, нефтью и нашими кошельками: «Выиграет не тот, кто богаче. А тот, кто увереннее»
После выходных европейские, азиатские и американские фондовые рынки открылись падениями на 5 - 10%, а нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.