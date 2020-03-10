Общество
Газета.RuВсе школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Школьники уйдут на карантин 11 марта.
Читать в источнике
Оценить135
с чего всё началось
Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаршаков.ТАСС09:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Политика
В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
«Тоттенхэм» крупно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" прекратил выступления в Лиге чемпионов. Во втором матче 1/8 финала "шпоры" проиграли "Лейпцигу" 0:3.
Спорт
Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Политика
Президент Афганистана помиловал заключенных талибов
Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении заключенных членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Кино
Стражи Галактики появятся в фильме «Тор: Любовь и гром»
В интервью изданию Comic Book актёр Вин Дизель рассказал, что из разговора с режиссёром Тайкой Вайтити, снявшим «Тор: Рагнарёк», он узнал о появлении некоторых членов команды Стражей галактики в фильме «Тор: Любовь и гром».
Игры
В Epic Games Store добавили списки желаемого
Разработчики Epic Games Store реализовали систему списка желаемых товаров.
Здоровье
Сенатор Круглый допустил закрытие московского метрополитена
Смотрите такжеКоронавирус прописался в Москве Но то, что предложили московские власти, может оказаться только прелюдией к еще более серьезным мерам.
Общество
Циклон оставил без света около 2 тыс. жителей Сахалина
Без электроснабжения остаются бытовые потребители в шести населенных пунктах (около 2 тыс. человек).
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Происшествия
ЕСПЧ присудил 2 тысячи евро компенсации «болотнику» Кривову
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что РФ должна выплатить бывшему фигуранту "болотного дела" Сергею Кривову две тысячи евро за незаконное преследование.
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit
Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Общество
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Здоровье
РАН оценила опасность коронавируса для беременных
Член РАН, гинеколог Марк Курцер призвал россиян не опасаться коронавируса и спокойно планировать рождение детей.
Политика
Суд в США разрешил демократам получить доступ к закрытым материалам доклада Мюллера
Апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал Министерство юстиции США предоставить демократам в Конгрессе закрытые сведения из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году.
Общество
Карантин распространили на всю Италию
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Хоккей