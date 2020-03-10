Общество

Газета.RuГазета.RuВсе школы Липецкой области закрывают на карантин

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Школьники уйдут на карантин 11 марта.
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Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаршаков.
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