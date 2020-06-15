Общество
РБКВсе школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости». Представитель «Ростеха» подтвердил РБК эту информацию.
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с чего всё началось
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.Ведомостивчера в 12:39
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Все российские школы решили оборудовать видеокамерами с функцией распознавания лиц
Новая газетавчера в 14:19
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:51, Ашберн
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Происшествия
В Вольске из окна пятого этажа вместе с сеткой выпал 2-летний мальчик
Взгляд-инфо 02:48
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
Происшествия
В США произошла стрельба во время демонстрации
RT на русском 02:26
Происшествия
Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске
ТАСС вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина
Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК вчера в 08:07
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Армия и оружие
Китайские военнослужащие прибыли в Москву на парад Победы
Китайские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Об этом информирует Global Times.
Газета.Ru 03:47
Спорт
В Челябинске отменили Спортивные игры стран БРИКС
Напомним, что в октябре прошлого года Владимир Путин объявил о проведении спортивных игр стран БРИКС в Челябинске в 2020 году.
Уральский меридиан 03:26
Автоспорт
Леклер назвал некорректными оценки гонщиков в игре F1 2020
Что касается Леклера, то сам Шарль по версии симулятора F1 2020 от Codemasters уступает напарнику по команде Себастьяну Феттелю, а также обоим пилотам «Мерседеса» и гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Чемпионат 13 июня в 15:35
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Игры
Resident Evil Village анонсировала Capcom
Evo-rus.com вчера в 03:56
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте
Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске.
Вести.Ru 02:25
Финансы
Курс рубля к доллару обновил минимум июня
К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 коп. до 70,4 руб. — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро: европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы.
Вести.Ru вчера в 03:55
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
Недвижимость
В Москве число сделок на вторичном рынке жилья сократилось на четверть
"В мае 2020 года зарегистрировано 3 918 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья – на 25% меньше, чем в предыдущем месяце (5 196)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:28
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Общество
В России за сутки выявлено 8248 заразившихся коронавирусом, всего — 545 458
В России за последние сутки зарегистрировано 8248 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:34
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Здоровье
Алкоголизм зависит от группы крови, такое открытие сделали ученые
Курьер. Среда. Бердск 01:40
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Политика
Губернатор Ростовской области признался, что недоволен своей работой
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о тех причинах, что побудили его принять решение идти на третий срок.
Блокнот Ростов-на-Дону 00:39