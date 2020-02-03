Общество
EastRussiaВсе школы эвакуируют в Хабаровске
Утром понедельника, 3 февраля, школы Хабаровска получили сообщения о минировании. Сейчас в учебных заведениях идет эвакуация.
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Происшествия
Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок
Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.
Космос
Ученые впервые получили детальные снимки поверхности Солнца
Фотографии океана турбулентной кипящей плазмы на солнечной поверхности астрофизики смогли рассмотреть благодаря самому большому телескопу, когда-либо созданному для наблюдения за звездами - Daniel K. Inouy.
Авто
Рассекречена решетка радиатора «Русского Прадо» от УАЗ
На сей раз в базе Роспатента появились изображения решетки радиатора нового внедорожника, ожидаемо получившей иной дизайн.
Происшествия
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Авто
GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами
Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у офиса российского представительства компании в Москве.
Общество
Со 2 февраля вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный визовый кодекс Евросоюза.
Политика
Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Футбол
Криштиану Роналду вышел на чистое третье место по голам за карьеру
Общество
В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая
Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Общество
Названы финалисты конкурса «Лидеры России 2020» из Приволжья
Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Приволжского федерального округа (ПФО).
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Общество
В Челябинске назначили заместителя мэра по городской среде
Кино
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Производство российского фильма "Мастер и Маргарита" остановлено, сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.
Культура
Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом
Выступление двух звезд мирового уровня - Шакиры и Дженнифер Лопес - в перерыве финального матча по американскому футболу привлекло внимание огромного количества зрителей.
Здоровье
Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок
Медицинские маски тысячами скупают спекулянты В аптеках Читы в течение недели скупили трёхгодичный запас медицинских масок.
Политика
Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Общество
Роскосмос начнет выпускать лифты
Политика
На Украине опубликовали переговоры иранского пилота с диспетчером в день удара по «Боингу»
Политика
МИД Китая: реакция США на коронавирус является чрезмерной
МИД Китая отметил, что реакция и ограничения, введенные рядом стран в связи с ситуацией вспышки эпидемии коронавируса, чрезмерны.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Экономика
Торги ГДР группы «Эталон» на Московской бирже начнутся 3 февраля
Первый торговый день по ГДР группы "Эталон" (тикер: ETLN) на Московской бирже запланирован на 3 февраля 2020 года, котировка и расчет будут производиться в российских рублях.
Общество
Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей
Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Хоккей
Нападающего «Авангарда» дисквалифицировали на два матча КХЛ
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего «Авангарда» Роба Клинкхаммера на две игры.