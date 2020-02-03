Утром понедельника, 3 февраля, школы Хабаровска получили сообщения о минировании. Сейчас в учебных заведениях идет эвакуация.

Все школы эвакуируют в Хабаровске

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