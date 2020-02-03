Общество

EastRussiaEastRussiaВсе школы эвакуируют в Хабаровске

Утром понедельника, 3 февраля, школы Хабаровска получили сообщения о минировании. Сейчас в учебных заведениях идет эвакуация.
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Около 50 тысяч человек покинули сегодня хабаровские школы из-за «взрывных» угроз

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Три школы Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о минировании

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
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Со 2 февраля вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

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Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
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Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
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Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Приволжского федерального округа (ПФО).
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
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На юге Лондона полицейские застрелили человека.
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На Украине опубликовали переговоры иранского пилота с диспетчером в день удара по «Боингу»

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МИД Китая отметил, что реакция и ограничения, введенные рядом стран в связи с ситуацией вспышки эпидемии коронавируса, чрезмерны.
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