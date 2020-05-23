Все союзники по НАТО на срочном совещании послов призвали США не выходить из Договора по открытому небу, сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на дипломатический источник.

с чего всё началось

Как отмечается в материале, послы стран - членов НАТО "встретились в срочном порядке" для "спасения" международного Договора по открытому небу, из которого США намерены выйти. Издание уточняет, что все союзники призвали США оставаться стороной соглашения.

Все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН

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