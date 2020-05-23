Политика
РЕН ТВВсе союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Как отмечается в материале, послы стран - членов НАТО "встретились в срочном порядке" для "спасения" международного Договора по открытому небу, из которого США намерены выйти. Издание уточняет, что все союзники призвали США оставаться стороной соглашения.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Все союзники по НАТО на срочном совещании послов призвали США не выходить из Договора по открытому небу, сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на дипломатический источник.РИА Новости00:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия
На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи
Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 2 тысячи, две трети заразившихся работают на нефтегазовых промыслах или других производственных объектах, следует из данных окружного оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.
РИА Новости 04:29
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета вчера в 12:48
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Общество
В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:41
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»
На Северной верфи спустили на воду новый фрегат «Адмирал Головко». Теперь кораблю предстоит установка внутреннего оборудования.
Город+ вчера в 11:25
Хоккей
Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»
Metaratings вчера в 08:01
Общество
Ученый заявил, что каждый пятый москвич столкнулся с коронавирусом
Исследование на антитела к коронавирусу позволяет утверждать, что 15-20% москвичей уже столкнулись с коронавирусом, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Московский Комсомолец 04:26
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Здоровье
В России снова растет число заболевших коронавирусом
Прирост новых заболевших коронавирусом в России за сутки составил 9434 человек.
URA.Ru 03:39
Космос
В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету.
ТАСС вчера в 15:40
Общество
Статистика больных коронавирусом в Тульской области вновь пополнилась
В Тульской области зафиксировано 89 новых случаев коронавируса.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 03:40
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости вчера в 11:19
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Футбол
3 июня возобновится чемпионат Португалии
ГЛАС.RU вчера в 22:32
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Общество
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки
9 тысяч 434 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки.
Псковская Лента Новостей 04:26
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Авто
Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу
Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили вчера в 00:49
Общество
В Госдуме принят закон о создании единого регистра всех данных россиян
Государственная дума РФ в третьем, оконательном чтении приняла закон о создании единого регистра, в котором будут содержаться почти все сведения о россиянах.
Readovka.ru 21 мая в 08:03
Происшествия
В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о вердикте врачей: «Вероятность выжить была 5%»
Вероятность выжить была всего 5%, ведь у Бабкиной были поражены 80% легких. Также Бабкина рассказала, что коронавирусом переболел ее сын.
Московский Комсомолец 03:35
Общество
Два новых случая коронавируса зарегистрированы в Республике Крым
Два новых случая заражения коронавирусной инфекции зарегистрированы в Республике Крым за минувшие сутки.
Новый Севастополь 03:28
Политика
Грызлов заявил о деструктивной позиции Киева по Донбассу
По итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не было принято никаких решений, а Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.
РБК вчера в 19:20
Общество
В России за сутки выявлено ещё 9434 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни.
Сиб.фм 03:43
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Здоровье
Количество инфекционных коек на Тамбовщине увеличится до 1007
Основные критерии, по которым будет оцениваться возможность снятия ограничения, определил Роспотребнадзор: коэффициент распространения инфекции - не более 0.5 (один инфицированный заразит не больше одного человека), не менее 50 процентов свободных коек для заразившихся, охват тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.
Тамбовский курьер вчера в 10:57