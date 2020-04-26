В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.

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Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент. Помимо священников, заболели монахи, а также студенты и преподаватели расположенной на территории лавры Киевской духовной академии.

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

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