Коронавирус

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineВсе тесты игроков «Рубина» на коронавирус оказались отрицательными

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в «Рубин» пришли результаты анализов на коронавирус. Все тесты оказались отрицательными. Это означает, что в клубе не выявлено случаев заражения инфекцией.
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Все результаты анализов ФК «Рубин» на коронавирус оказались отрицательными

Татар-информ08:22

«Рубин» сдал тест на коронавирус. Никто из игроков и сотрудников не заражен

Sports.ru08:12

«Рубин» сдал тест на коронавирус. В клубе нет зараженных

Спорт-Экспресс08:17

Стали известны результаты тестов игроков и тренеров «Рубина» на коронавирус

Sport24.ru08:13

Игроки и тренерский штаб «Рубина» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Матч ТВ08:25

«Рубин» прошёл тест на коронавирус. В клубе нет ни одного заражённого

Чемпионат09:28

Все тесты игроков «Рубина» на коронавирус оказались отрицательными

Спорт БИЗНЕС Online07:50
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Космос

Норвегия давит, но Россия не уйдет со Шпицбергена — генконсул РФ

Норвегия вводит России ограничения на архипелаге Шпицберген, но Россия не собирается с него уходить.
Красная весна 21 марта в 17:48
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Волгограде

В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
Батайское время 07:00
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Здоровье

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Piter.tv 08:07
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Экспресс газета 05:50
Футбол

Буффон решил продлить контракт с «Ювентусом»

Soccer.ru 10:33
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В России начнут использовать косметику для дезинфекции

Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом поручено изучить возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции в условиях пандемии коронавируса.
НТВ 12:48
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Религия

В РПЦ думают над ограничением доступа в храмы

В РПЦ отметили, что ограничить доступ в храмы будут в том случае, если власти решат ограничить работу общественного транспорта, а также посещение публичных мест.
Ореанда-Новости 13:19
Футбол

Смолов заявил, что играет в CS часов 12 часов в день

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, как убивает время, находясь на карантине из-за угрозы распространения коронавируса.
Нева Спорт 13:15
Политика

СКР по Крыму возбудил дело в отношении Рефата Чубарова

Следователи СКР по Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы запрещённого в России общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова.
News.ru вчера в 10:48
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru вчера в 09:49
Политика

Оперативная группа Минобороны в Италии совершит марш в Бергамо

Российский отряд вместе с доставленной техникой готовится совершить 600-км марш в город Бергамо, где ему предстоит проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Военное обозрение 08:00
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:07
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Экономика

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Газета.Ru 05:27
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Поморье на 45% превысила эпидпорог

В Архангельске на прошлой неделе зарегистрировано 4861 случайев ОРВИ и 15 случаев гриппа.
Аргументы и Факты - Архангельск вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
StarHit.ru вчера в 10:32
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.
REGNUM вчера в 11:36
Кино

Меган Маркл может озвучить персонажа «Симпсонов»

Газета Metro 11:08
Наука

Ученые разработали методику по блокированию рака

Специалисты из Национального института здравоохранения США разработали новый метод по блокированию рака.
NewInform 22 марта в 07:32
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