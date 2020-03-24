Коронавирус
Спорт БИЗНЕС OnlineВсе тесты игроков «Рубина» на коронавирус оказались отрицательными
Как стало известно «БИЗНЕС Online», в «Рубин» пришли результаты анализов на коронавирус. Все тесты оказались отрицательными. Это означает, что в клубе не выявлено случаев заражения инфекцией.
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Космос
Норвегия давит, но Россия не уйдет со Шпицбергена — генконсул РФ
Норвегия вводит России ограничения на архипелаге Шпицберген, но Россия не собирается с него уходить.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Волгограде
В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Здоровье
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Шоу-бизнес
У Ксении Бородиной начались панические атаки
Футбол
Буффон решил продлить контракт с «Ювентусом»
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В России начнут использовать косметику для дезинфекции
Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом поручено изучить возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции в условиях пандемии коронавируса.
Религия
В РПЦ думают над ограничением доступа в храмы
В РПЦ отметили, что ограничить доступ в храмы будут в том случае, если власти решат ограничить работу общественного транспорта, а также посещение публичных мест.
Футбол
Смолов заявил, что играет в CS часов 12 часов в день
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, как убивает время, находясь на карантине из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
СКР по Крыму возбудил дело в отношении Рефата Чубарова
Следователи СКР по Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы запрещённого в России общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Политика
Оперативная группа Минобороны в Италии совершит марш в Бергамо
Российский отряд вместе с доставленной техникой готовится совершить 600-км марш в город Бергамо, где ему предстоит проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Экономика
В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Поморье на 45% превысила эпидпорог
В Архангельске на прошлой неделе зарегистрировано 4861 случайев ОРВИ и 15 случаев гриппа.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Происшествия
В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских
Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.
Кино
Меган Маркл может озвучить персонажа «Симпсонов»
Наука
Ученые разработали методику по блокированию рака
Специалисты из Национального института здравоохранения США разработали новый метод по блокированию рака.