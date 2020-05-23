Все игроки футбольного клуба "Краснодар" сдали отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте команды. Также инфекцию не обнаружили ни среди тренерского штата, ни среди персонала клуба.

Все тесты на коронавирус в «Краснодаре» дали отрицательный результат

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