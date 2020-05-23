Коронавирус
Piter.tvВсе тесты на коронавирус в «Краснодаре» дали отрицательный результат
Все игроки футбольного клуба "Краснодар" сдали отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте команды. Также инфекцию не обнаружили ни среди тренерского штата, ни среди персонала клуба.
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Космос
Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника
Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20».
REGNUM 03:46
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«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" нанесла разгромное поражение франкфуртскому "Айнтрахту" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Газета.Ru 14:21
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Общество
Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава
Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета вчера в 03:29
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26
В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова.
РБК 14:06
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru 21 мая в 11:23
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
Энергетика
Эксперт рассказал о «хитрой схеме» Польши по закупке в Литве газа из РФ
Строительство газопровода Baltic Pipe между Польшей и Даней более масштабное, чем о нем говорят, поскольку является частью большого европейского проекта, заявил в интервью Sputnik Литва эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.
Sputnik Литва 20 мая в 23:35
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Биатлон
Уроженец Вологодчины лыжник Денис Спицов думает о пробах в биатлоне
Уроженец Вожегодского района, российский лыжник Денис Спицов признался, что у него иногда возникают мысли попробовать себя в биатлоне.
Вологда Регион 04:00
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Вести.Ru 14:33
Общество
Детей без прививок могут не пустить в школы и детские сады
Совфед намерен подготовить законопроект, который предусматривает предоставление от абитуриентов и детей при приеме в вузы, школы и детские сады справки о перенесенных инфекциях и прививках, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ СФ.
Live24 04:15
Происшествия
Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка
В пресс-службе МЧС Московской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении в районе Павшинской Поймы в Красногорске тонкой радужной пленки, протяженностью вдоль береговой линии реки Банька - 500 м, и пятна, размером 30х10 м вдоль береговой линии реки Москва, поступила еще 21 мая.
Интерфакс 13:19
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
Происшествия
Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Ведомости вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Стоило Хейли Бибер выйти на улицу в ультракоротких шортах из денима — как папарацци начали преследовать ее по пятам
Супруга певца совершила кратковременную вылазку по делам - а папарацци следовали за ней по пятам.
Grazia 02:03
Кино
Sony выпустит фильм о новой героине вселенной Marvel
Студия Sony намеревается взять на себя создание фильма, который расскажет зрителям о новой героине вселенной Marvel.
Актуальные Новости вчера в 09:09
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Здоровье
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
«Значит пациентов с симптомами на данный момент — около 70 тысяч», — подсчитал Мясников.
Lenta.ru 13:55
Здоровье
Диетолог назвала три лучшие ягоды для укрепления иммунитета
РИА Новости вчера в 01:15
Футбол
БАТЭ – «Динамо» Брест: прогноз на финал Кубка Беларуси по футболу
В финале Кубка Беларуси по футболу, который состоится на Национальном олимпийском стадионе в Минске, встретятся самый титулованный клуб страны - БАТЭ и действующий чемпион Беларуси – "Динамо" Брест.
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Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
Происшествия
В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
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