Коронавирус
Piter.tvВсе тесты на коронавирус в «Краснодаре» дали отрицательный результат
Все игроки футбольного клуба "Краснодар" сдали отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте команды. Также инфекцию не обнаружили ни среди тренерского штата, ни среди персонала клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Общество
Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе
В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением.
Газета.Ru 12:59
Авто
Новый GT-R50 от Italdesign представил Nissan
Компания Nissan совместно с дизайн-ателье Italdesign представили на треке в Италии спорткар GT-R50.
Live24 20 мая в 12:45
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Lenta.ru 09:25
Происшествия
Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве
Московское отделение Альфа-банка на Земляном валу захватил гражданин России, он приехал в столицу из другого региона.
РБК 10:44
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
REGNUM 20 мая в 09:12
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости вчера в 06:18
Политика
Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Общество
В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz основана в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей.
Интерфакс 04:46
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru 10:59
Общество
Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости вчера в 10:43
Происшествия
МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки
«21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.
РБК 12:59
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по Конституции
Центризбирком возобновил финансирование подготовительных мероприятий общероссийского голосования по поправкам в Основной закон.
Право.ру вчера в 03:02
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Футбол
Зелимхан Бакаев включил Месси, Роналду и Роналдо в свою команду мечты
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал свою команду мечты из 11 игроков. Дримтим игрока опубликовала пресс-служба сборной России.
Sport24.ru 12:20
Наука
Обыкновенные лангусты признаны самыми шумными животными на Земле
Французские и американские океанологи признали самыми шумными животными на Земле обыкновенных лангустов.
МедиаПоток 03:23