ФК Крылья Советов в своем официальном твиттере сообщил о том, что все тесты на COVID-19, сданные игроками и сотрудниками клуба, дали отрицательный результат.

Все тесты на коронавирус в «Крыльях Советов» оказались отрицательными

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