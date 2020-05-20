Коронавирус

Советский спортСоветский спортВсе тесты на коронавирус в «Крыльях Советов» оказались отрицательными

ФК Крылья Советов в своем официальном твиттере сообщил о том, что все тесты на COVID-19, сданные игроками и сотрудниками клуба, дали отрицательный результат.
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Стало известно, как сдали тесты на коронавирус игроки «Крыльев Советов»

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Политика

МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
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Армия и оружие

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
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Армия и оружие

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
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Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
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В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью.
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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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«Роснефть» подала в суд на РБК

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Ведомости 06:12
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина.
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Володин женился и получил квартиру за полмиллиарда рублей

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Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
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Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на третий срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение президента Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона.
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США отправили в Россию аппараты ИВЛ

Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из США в Россию.
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Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
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