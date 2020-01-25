Все китайские туристические компании прекращают организацию групповых туров из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Политика Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».

Футбол Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.

Космос Китай доставил на космодром прототипы орбитальных модулей Прототипы двух модулей китайской орбитальной станции доставлены на космодром Вэньчан, заявили в Управлении пилотируемой космической техники 25 января, сообщает China Daily.

Политика Куда пропал Пушилин? В настоящее время Денис Пушилин находится в Москве и "ждет инструкций", пытаясь получить хоть какую-то ясность.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14 Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек, пострадавших более 300, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Экономика В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов.

Политика Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.

Общество Boeing 777X начал первый испытательный полет В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.

Происшествия Под Калугой перевернулся автобус с паломниками В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.