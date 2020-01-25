Общество
RT на русскомТуркомпании Китая прекращают организацию групповых туров
Все китайские туристические компании прекращают организацию групповых туров из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
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Политика
Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».
Киберспорт
Двукратный чемпион мира по Dota Анатан ana Фам вновь ушёл в отпуск
Действующий чемпион мира по Dota 2 в составе OG Анатан ana Фам снова покинул основной ростер команды.
Происшествия
На проспекте Победы Audi на «зебре» насмерть сбил 11-летнюю девочку
На проспекте Победы Audi 80 насмерть сбил 11-летнюю девочку, второго пешехода на скорой увезли в больницу.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Политика
Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал распространение нового типа коронавируса в Китае провокацией США.
Космос
Китай доставил на космодром прототипы орбитальных модулей
Прототипы двух модулей китайской орбитальной станции доставлены на космодром Вэньчан, заявили в Управлении пилотируемой космической техники 25 января, сообщает China Daily.
Политика
Куда пропал Пушилин?
В настоящее время Денис Пушилин находится в Москве и "ждет инструкций", пытаясь получить хоть какую-то ясность.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек, пострадавших более 300, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Футбол
«Челси» одержал победу над «Халл Сити» в Кубке Англии
Ранее "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в Кубке Англии.
Экономика
В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов.
Политика
Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Общество
Boeing 777X начал первый испытательный полет
В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.
Наука
Разработана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Ученые создали камеру для съемки прозрачных объектов.
Общество
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге
Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Футбол
Комличенко подписал контракт с «Динамо»
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Наука
Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Политика
Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса
С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.